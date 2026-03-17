Alla "Buonarroti" la consegna delle borse di studio "Vacca-Volpicella" e delle pagelle d'oro

Oggi pomeriggio, 17 marzo, a partire dalle ore 16.00, si svolgerà all'interno dellaplesso dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco -Buonarroti" di Giovinazzo, la cerimonia di valorizzazione del merito degli studenti.Verranno consegnate dalla Dirigente Scolastica, Maria Paola Scorza, agli alunni più meritevoli delle classi prime, le "borse di studioistituite nel 1989 con atto notarile grazie alla generosità della professoressa Anna Maria Vacca legatissima alla scuola in cui aveva insegnato italiano per molti anni.Verranno inoltre consegnate dalla dottoressa Rossella Ressa, che generosamente le finanzia dall'anno scolastico 2018/2019, per onorare la memoria di sua madre Sabina Anemone, prima donna pediatra della Puglia,conferite agli alunni più bravi di tutte le classi.Durante la cerimonia, alla quale presenzieranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e il Sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, verrà pubblicatoper gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 contenente i nomi di tutti gli alunni che si sono distinti per merito e per comportamenti solidali ed inclusivi.