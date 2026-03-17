Pagelle d'oro I.C.
Pagelle d'oro I.C. "Bosco-Buonarroti"
Scuola

Alla "Buonarroti" la consegna delle borse di studio "Vacca-Volpicella" e delle pagelle d'oro

Appuntamento alle ore 16.00. Interverranno anche il sindaco metropolitano, Vito Leccese, ed il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito

Giovinazzo - martedì 17 marzo 2026 8.20 Comunicato Stampa
Oggi pomeriggio, 17 marzo, a partire dalle ore 16.00, si svolgerà all'interno della scuola secondaria di primo grado "Michelangelo Buonarroti", plesso dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco -Buonarroti" di Giovinazzo, la cerimonia di valorizzazione del merito degli studenti.

Verranno consegnate dalla Dirigente Scolastica, Maria Paola Scorza, agli alunni più meritevoli delle classi prime, le "borse di studio Vacca-Volpicella" (in foto una delle passate edizioni, ndr), istituite nel 1989 con atto notarile grazie alla generosità della professoressa Anna Maria Vacca legatissima alla scuola in cui aveva insegnato italiano per molti anni.
Verranno inoltre consegnate dalla dottoressa Rossella Ressa, che generosamente le finanzia dall'anno scolastico 2018/2019, per onorare la memoria di sua madre Sabina Anemone, prima donna pediatra della Puglia, "le pagelle d'oro" conferite agli alunni più bravi di tutte le classi.

Durante la cerimonia, alla quale presenzieranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e il Sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, verrà pubblicato "l'albo d'onore" per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 contenente i nomi di tutti gli alunni che si sono distinti per merito e per comportamenti solidali ed inclusivi.
  • I.C. Bosco-Buonarroti
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