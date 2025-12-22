Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti"

nell'ambito delle attività di continuità, fa rivivere l'incanto del Natale con una serie di iniziative che hanno coinvolto gli alunni di tutti i plessi, di ogni ordine di scuola e le loro famiglie. La Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Paola Scorza, prima grande sostenitrice delle iniziative organizzate dal suo team docenti, così racconta il percorso natalizio vissuto dal suo istituto.Tutto è iniziato dal progetto, tre giornate in cui le attività didattiche sono state sospese in tutti i plessi dell'I. C. per dare spazio ad attività natalizie finalizzate alla realizzazione di creazioni manuali, giochi a tema, attività musicali e di recitazione, iniziative didattiche (coding, giochi di logica, lettura, racconti, tradizioni popolari) sul tema natalizio.A conclusione di queste tre giornate, nella mattina del 18 dicembre, tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dell'I.C. si sono recati in piazza Vittorio Emanuele II per augurare un buon Natale a tutta la cittadinanza cone coinvolgente, sulle note della canzone "All I want for Chirstmas is you": in questa occasione il sindaco, Prof. Michele Sollecito è intervenuto per augurare a tutti gli alunni, docenti e famiglie, i suoi auguri di Natale, invitando bambini e ragazzi, durante le vacanze natalizie, a ritagliarsi uno spazio per leggere un buon libro.Venerdì 19 dicembre, nel pomeriggio, i canti dei bambini cinquenni dei tre plessi di scuola dell'infanzia del nostro I.C., "Rodari", "Via Dante" e "San Tommaso", con grande tenerezza e simpatia, hanno dato il via al mercatino di solidarietà, svoltosi in piazza "Sant'Agostino", con la vendita di tutte le creazioni natalizie realizzate nei giorni precedenti, grazie all'instancabile lavoro di tutti i docenti e alla preziosa collaborazione delle famiglie e degli alunni. Il ricavato della vendita è stato interamente devoluto alla Caritas parrocchiale di Sant'Agostino.E proprio nella chiesa di Sant'Agostino, grazie alla disponibilità del parroco, don Cesare Pisani, e del viceparroco don Ignazio Gadaleta, si è tenuto il concerto finale "L'Incanto del Natale", punto di arrivo del nostro percorso natalizio, che ha coinvolto l'orchestra formata dagli alunni delle classi prime, seconde e terze della S.S. di I grado Buonarroti, guidati sapientemente dal Prof. Paolo Fiorentino, e dal coro, costituito dai bambini delle classi quinte della scuola primaria "S.G. Bosco" e dagli alunni delle classi prime della S.S. di I grado "Buonarroti". Il concerto è stata un'occasione unica per riscoprire la magia del Natale, l'amore e la speranza, attraverso la condivisione, la solidarietà e i legami familiari, arricchendo la vita di ognuno con gesti di generosità e autenticità."