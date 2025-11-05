Giornata Forze Armate 2025. <span>Foto Giuseppe Palmiotto </span>
Giornata Forze Armate 2025. Foto Giuseppe Palmiotto
Attualità

Le celebrazioni del 4 novembre a Giovinazzo negli scatti di Giuseppe Palmiotto

Ieri la santa messa a San Domenico e la deposizione di una corona in Villa Palombella

Giovinazzo - mercoledì 5 novembre 2025
Anche Giovinazzo ha degnamente celebrato la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale che cade ogni 4 novembre. Nella mattinata di ieri, intorno alle 11.00, un corteo, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del consiglio comunale, Francesco Cervone, è partito verso la vicina parrocchia di San Domenico dove è stata celebrata una santa messa in memoria di tutti coloro i quali hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere, per la sicurezza, la libertà e la pace nel nostro Paese.

Al termine della celebrazione eucaristica, il corteo con le associazioni d'Arma ha raggiunto il Monumento di Caduti all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella" per la deposizione di una corona d'alloro. Toccante, come sempre, la cerimonia dell'alzabandiera e la preghiera rivolta a tutti coloro i quali hanno sacrificato la vita per la patria.
Nel discorso del sindaco Sollecito, la sottolineatura dell'importanza di questa ricorrenza, che non resta un mero giorno di celebrazioni sul calendario, ma è base solida sulla quale costruire l'Italia dell'oggi e del domani.
Negli scatti di Giuseppe Palmiotto, tutto il pathos della mattinata del 4 novembre a Giovinazzo.
5 foto4 novembre 2025 a GiovinazzoGiuseppe Palmiotto
4 novembre 2025 a Giovinazzo4 novembre 2025 a Giovinazzo4 novembre 2025 a Giovinazzo4 novembre 2025 a Giovinazzo4 novembre 2025 a Giovinazzo
  • Giuseppe Palmiotto
  • 4 novembre
  • Giornata Forze Armate
