Maltempo su Giovinazzo: Giuseppe Palmiotto cattura il cambio di luce ed è subito poesia

9 foto Cambi di luce col maltempo al tramonto

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, giovedì 2 maggio, su Giovinazzo è giunta una perturbazione che aveva creato non pochi problemi sull'intera costa tirrenica della penisola il 1° maggio. Nuvoloni cupi e minacciosi hanno allungato la loro ombra sulla cittadina adriatica ed al tramonto, complici parziali schiarite, è stato possibile immortalare cambi di luce suggestivi.Facile a dirsi, più complesso a farsi, soprattutto con uno smartphone. Non per, fotografo professionista, che si è goduto quegli istanti cercando prospettive differenti, senza alcuna pretesa, solo per il piacere di scattare foto per sé stesso.Noi, però, gli abbiamo chiesto di girarle alla nostra redazione ed il risultato è sorprendente. Buona visione.