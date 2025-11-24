Vita di città
La foto di Giuseppe Palmiotto è un acquerello al crepuscolo
Ancora uno scatto di grande bellezza del fotografo giovinazzese
Giovinazzo - lunedì 24 novembre 2025
Un altro omaggio a Giovinazzo, del tutto casuale, dal terrazzo di casa.
Ma quando si tratta di Giuseppe Palmiotto, fotografo professionista, nulla è banale.
Lo scatto che vi proponiamo immortala il crepuscolo di una fredda domenica novembrina, con i palmizi dell'Istituto Vittorio Emanuele II sullo sfondo, così come la cupola della parrocchia di San Domenico. Un acquerello al crepuscolo completato dalle due grandi nuvole cumuliformi che sembrano incombere ma che allo stesso tempo sembrano portare una quiete insolita, quasi a simboleggiare il declinare del dì di festa.
Palmiotto, col suo sguardo particolare su un panorama conosciuto, amico, familiare, riesce sovente a cogliere sfumature quasi necessarie a ricordarci in quale meravigliosa terra viviamo.
