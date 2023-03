L'arcobaleno su Cala Porto e la piazza, incanto che ci riporta all'infanzia (FOTO)

L'arco tracciato sembra dipinto da un abile pittore e supera, incorniciandola, sia Cala Porto, sia il borgo antico.Giovinazzo appare bellissima ed un po' malinconica nel duplice scatto difotografo professionista con la passione per il particolare. Uno scatto al volo, che però ha catturato per sempre quella traiettoria perfetta all'orizzonte, un orizzonte a volte più vicino a volte più lontano.Nell'altra foto, invece, i colori sovrastano piazza Vittorio Emanuele II, entrano nel posto del nostro passeggio e delle nostre dispute e vince il grigio intenso di minacciose nubi pronti a caderci addosso.Giuseppe Palmiotto lo ha catturato quell'arcobaleno facendoci tornare alla nostra infanzia, a quando li disegnavamo noi gli arcobaleni sui nostri quaderni di una scuola che sembra non esserci più. Un richiamo fortissimo, quei colori, al nostro passato e la sensazione di poter finalmente racchiudere l'iride nell'album dei ricordi più belli. Per una volta ce l'abbiamo fatta a non farlo scomparire prima che potessimo appropriarcene per sempre.