La Superluna del Castoro a Giovinazzo diventa poesia negli scatti di Giuseppe Palmiotto

In tanti hanno rivolto il loro obiettivo verso il cielo, subito dopo il tramonto di mercoledì scorso, 5 novembre. L'oggetto era la Superluna del Castoro, la più luminosa del 2025 perché più vicina al perigeo, ammirabile nel giorno del plenilunio di novembre.A Giovinazzo gli scatti sono stati realizzati dal fotografo professionista Giuseppe Palmiotto, col suo solito sguardo romantico e che gioca con la luce, con i chiaroscuri, rendendoli davvero particolari. Vogliamo mostrarvene due, uno in home page col profilo di via Marina e della Concattedrale di Santa Maria Assunta; l'altro con la Superluna sul mare, che ai più potrà apparire come un vero e proprio dipinto impressionista. Buona visione.