Vita di città
La Superluna del Castoro a Giovinazzo diventa poesia negli scatti di Giuseppe Palmiotto
Il fotografo professionista ha immortalato la luna più luminosa dell'anno in scenari affascinanti
Giovinazzo - venerdì 7 novembre 2025
In tanti hanno rivolto il loro obiettivo verso il cielo, subito dopo il tramonto di mercoledì scorso, 5 novembre. L'oggetto era la Superluna del Castoro, la più luminosa del 2025 perché più vicina al perigeo, ammirabile nel giorno del plenilunio di novembre.
A Giovinazzo gli scatti sono stati realizzati dal fotografo professionista Giuseppe Palmiotto, col suo solito sguardo romantico e che gioca con la luce, con i chiaroscuri, rendendoli davvero particolari. Vogliamo mostrarvene due, uno in home page col profilo di via Marina e della Concattedrale di Santa Maria Assunta; l'altro con la Superluna sul mare, che ai più potrà apparire come un vero e proprio dipinto impressionista. Buona visione.
