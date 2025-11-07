Superluna sulla Cattedrale di Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Palmiotto </span>
Vita di città

La Superluna del Castoro a Giovinazzo diventa poesia negli scatti di Giuseppe Palmiotto

Il fotografo professionista ha immortalato la luna più luminosa dell'anno in scenari affascinanti

Giovinazzo - venerdì 7 novembre 2025
In tanti hanno rivolto il loro obiettivo verso il cielo, subito dopo il tramonto di mercoledì scorso, 5 novembre. L'oggetto era la Superluna del Castoro, la più luminosa del 2025 perché più vicina al perigeo, ammirabile nel giorno del plenilunio di novembre.

A Giovinazzo gli scatti sono stati realizzati dal fotografo professionista Giuseppe Palmiotto, col suo solito sguardo romantico e che gioca con la luce, con i chiaroscuri, rendendoli davvero particolari. Vogliamo mostrarvene due, uno in home page col profilo di via Marina e della Concattedrale di Santa Maria Assunta; l'altro con la Superluna sul mare, che ai più potrà apparire come un vero e proprio dipinto impressionista. Buona visione.
Superluna a Giovinazzo con lo sguardo di Giuseppe Palmiotto © Giuseppe Palmiotto
Superluna a Giovinazzo con lo sguardo di Giuseppe Palmiotto © Giuseppe Palmiotto
  • Giuseppe Palmiotto
  • Superluna Giovinazzo
Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
7 novembre 2025 Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
7 novembre 2025 Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
