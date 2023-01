L'Inferno di Dante a Giovinazzo con gli occhi di Giuseppe Palmiotto (FOTO)

29 foto Borgo Infernum 2023

Decine di commenti favorevoli da tutta la Puglia, apprezzamenti per scenografie, videomapping ed atmosfere, una recitazione di alto livello ben accompagnata da musica e danza. "Borgo Infernum" ha portato pubblico di qualità nel centro storico di Giovinazzo nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio. E noi lo abbiamo scritto a chiare lettere.Ma vogliamo anche presentarvi un altro punto di vista, quello del professionista della fotografia Giuseppe Palmiotto. Con la sua macchina fotografica ha cercato di cogliere, spesso in chiaroscuro, alcuni dei momenti salienti della manifestazione ideata dal Laboratorio della Scuola di Musica "Filippo Cortese", dall'agenzia Evolve MCEC e messa in scena dagli attori de "Il Carro dei Comici" con la collaborazione della Pro Loco. Un percorso tra i gironi danteschi efficace e sobrio allo stesso tempo, che ha lasciato spazio ai testi meravigliosi del Sommo Poeta ed ha saputo intingerli nelle atmosfere infernali ricavate in spazi a noi familiari.Lasciamo a voi lettori, dunque, soprattutto a coloro i quali non hanno potuto partecipare a quello che giustamente si candida ad evento dell'inverno 2023 a Giovinazzo, il piacere di entrare in quei gironi grazie alla maestria di Giuseppe Palmiotto.