Borgo Infernum con gli occhi di Giuseppe Palmiotto - FOTO

16 foto Borgo Infernum

ha portato nel cuore di Giovinazzo 900 spettatori ed è stato una cartolina arrivata in tutta Italia per mostrare la bellezza di un centro storico finalmente valorizzato a pieno. L'Inferno dantesco è stato riproposto con grande maestria sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi e Danilo Sancilio. La grande interpretazione de Il Carro dei Comici è stata più volte rimarcata.La nostra testata è stata presente in entrambe le serate, proponendo gallerie fotografiche e video. Questa volta vi proponiamo gli scatti d'autore difotografo professionista che di tanto in tanto ci supporta con materiale di grandissima qualità.Ecco dunque a voi la possibilità di rivivere quelle atmosfere. Buona visione.