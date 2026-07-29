Tra sfide, traguardi e sogni nel cassetto, il talento giovinazzese Viviana Marinelli si racconta 

Una stagione costellata da successi, premi e nuove sfide per la mezzofondista della nazionale, di origini giovinazzesi, Viviana Marinelli, che si racconta in un'intervista, con un focus sulle ultime vittorie portate a casa, rivolgendo un messaggio ai più giovani, per invogliarli ad avvicinarsi al mondo dello sport e perseguire sempre i propri sogni.



La giovane atleta diciottenne è seguita dallo staff tecnico OAD (Officina Atletica 2010) nello specifico dal direttore tecnico, Gaetano Dipace, ed è tesserata per Alteratletica Locorotondo, società femminile con cui OAD collabora da oltre 20 anni.



«Se posso dare un consiglio ai più piccoli - afferma Viviana Marinelli - è sicuramente quello di avvicinarsi al mondo dello sport e soprattutto di cercare di conciliare il percorso sportivo con quello scolastico, portando avanti queste due strade che aiutano a forgiare la persona e danno degli insegnamenti che sono utili sia in campo che nella vita di tutti i giorni».