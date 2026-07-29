Festa del Padre Eterno: il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA

Dal 3 al 5 agosto

6 agosto

È la tradizione più bella dell'estate giovinazzese da un punto di vista strettamente spirituale. Per il luogo in sé e per l'intensità della preghiera che quel luogo ispira.Si svolgerànella chiesetta rurale dell', il Triduo in preparazione della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto. Di seguito vi proponiamo dunque il programma liturgico completo, ricordando a voi lettrici e lettori che si tratta di un luogo santo, un luogo di preghiera, che non può essere in alcun modo associato ad una passerella, ad un vuoto rituale per passatempo.Ore 6.00 - Santo RosarioOre 6.30 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa MessaOre 6.00 - Santo RosarioOre 6.30 - Santa MessaOre 8.00 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa