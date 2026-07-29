Religioni
Festa del Padre Eterno: il programma a Giovinazzo
Celebrazioni dal 3 al 6 agosto nella chiesetta rurale
Giovinazzo - mercoledì 29 luglio 2026
È la tradizione più bella dell'estate giovinazzese da un punto di vista strettamente spirituale. Per il luogo in sé e per l'intensità della preghiera che quel luogo ispira.
Si svolgerà dal 3 al 5 agosto, nella chiesetta rurale dell'Eterno Padre, il Triduo in preparazione della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto. Di seguito vi proponiamo dunque il programma liturgico completo, ricordando a voi lettrici e lettori che si tratta di un luogo santo, un luogo di preghiera, che non può essere in alcun modo associato ad una passerella, ad un vuoto rituale per passatempo.
Dal 3 al 5 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa
Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore
6 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 8.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa
Si svolgerà dal 3 al 5 agosto, nella chiesetta rurale dell'Eterno Padre, il Triduo in preparazione della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto. Di seguito vi proponiamo dunque il programma liturgico completo, ricordando a voi lettrici e lettori che si tratta di un luogo santo, un luogo di preghiera, che non può essere in alcun modo associato ad una passerella, ad un vuoto rituale per passatempo.
IL PROGRAMMAIl Triduo
Dal 3 al 5 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa
Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore
6 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 8.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa