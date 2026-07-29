Chiesetta del Padre Eterno
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Religioni

Festa del Padre Eterno: il programma a Giovinazzo

Celebrazioni dal 3 al 6 agosto nella chiesetta rurale

Giovinazzo - mercoledì 29 luglio 2026
È la tradizione più bella dell'estate giovinazzese da un punto di vista strettamente spirituale. Per il luogo in sé e per l'intensità della preghiera che quel luogo ispira.
Si svolgerà dal 3 al 5 agosto, nella chiesetta rurale dell'Eterno Padre, il Triduo in preparazione della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto. Di seguito vi proponiamo dunque il programma liturgico completo, ricordando a voi lettrici e lettori che si tratta di un luogo santo, un luogo di preghiera, che non può essere in alcun modo associato ad una passerella, ad un vuoto rituale per passatempo.

IL PROGRAMMA

Il Triduo
Dal 3 al 5 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa

Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore
6 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 8.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa
  • Padre Eterno
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