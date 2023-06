LE FOTO della processione del Corpus Domini a Giovinazzo

6 foto Corpus Domini 2023

Domenica 11 giugno anche Giovinazzo ha celebrato una delle solennità più importanti del calendario liturgico della Chiesa Cattolica, ilDopo la messa vespertina delle 18.30 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, presieduta da tutto il clero cittadino, il Santissimo Sacramento è stato portato in processione da don Andrea Azzollini accompagnato dalle confraternite cittadine, nonché dalle associazioni religiose.Dopo il passaggio in via Marina, il corteo processionale ha raggiunto dapprima Cala Porto e piazza Porto, per imboccare poi via Isonzo, via Gradisca, via Gorizia, piazza della Vittoria, piazza Cesare Battisti, via De Turcolis, via Crocifisso, rientrando verso il centro cittadino da via Molfetta sino a piazza Vittorio Emanuele II, dove c'erano tanti fedeli ad attendere il passaggio.Da piazza San Felice, il clero e le confraternite si sono diretti in nel centro storico sino al rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.Vi documentiamo l'ultima parte della processione attraverso le nostre foto.