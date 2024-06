Ieri sera a Giovinazzo la celebrazione e la processione del Corpus Domini

Tutto il clero cittadino riunito per la prima grande solennità dell'estate

Powered by

Era l'11 agosto 1264 quando Urbano IV, con la bolla Transiturus, ad Orvieto istituì la solennità deluna delle principali dell'anno liturgico della Chiesa Cattolica.Ieri sera, 1° giugno, eccezionalmente al sabato, Giovinazzo ha celebrato ilcon una messa solenne sul sagrato della parrocchia San Giuseppe, officiata da don Luigi Caravella, accompagnato dall'intero clero cittadino e dai confratelli del SS Sacramento guidati dal priore Nicola Gagliardi. Al termine della celebrazione eucaristica, la processione dell'ostensorio con il SS Sacramento per le strade della città, culminata con la solenne benedizione dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Tanta la partecipazione dei fedeli lungo il percorso, soprattutto in piazza Vittorio Emanuele II e poi al rientro. È stata di fatto la prima importante processione della bella stagione a Giovinazzo. Prossimo appuntamento l'8 giugno per la Madonna delle Grazie.