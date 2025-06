Corpus Domini, stasera la processione a Giovinazzo: itinerario

La Chiesa Cattolica giovinazzese celebrerà questa sera, 22 giugno, la solennità del Sangue e Corpo di Cristo. Tutto il clero cittadino si ritroverà alle 19.30 nella parrocchia Sant'Agostino per la santa messa presieduta da don Cesare Pisano, vicario foraneo, a cui parteciperanno anche le rappresentanze delle confraternite, delle associazioni e dei pii sodalizi locali. Non saranno celebrate messe vespertine nelle altre parrocchie.Al termine della celebrazione eucaristica, il SS Sacramento sarà portato in processione per le vie della città, accompagnato dai membri dell'omonima confraternita guidata dal priore Nicola Gagliardi. Lungo il percorso, molti balconi di abitazioni private saranno abbelliti con coperte ricamate, fiori e decorazioni.Questo il percorso del corteo processionale che partirà da piazza Sant'Agostino intorno alle 20.30: