Corpus Domini a Giovinazzo: tutte LE FOTO

12 foto Corpus Domini 2022

È stato un fine settimana all'insegna della spiritualità, quello appena trascorso a Giovinazzo.Dopo i solenni festeggiamenti del sabato in onore di Sant'Antonio di Padova, domenica 19 giugno è stata la giornata incentrata sulmomento liturgico centrale nel calendario della Chiesa Cattolica.Ieri sera, dopo la messa vespertina, officiata daa cui hanno preso parte tutto il clero cittadino, le confraternite, le pie associazioni e le autorità civili e militari, il SS Sacramento ha fatto il giro in processione del paese, transitando per via Bitonto, via Torino, via D'Azeglio, via Marconi, via Balilla, via Marziani, sino a giungere in via Cappuccini, prima del rientro da piazza Vittorio Emanuele II, dove dal sagrato della bella chiesa è stata impartita la benedizione eucaristica.Si è trattato di un altro momento alto di questa fine primavera per i fedeli giovinazzesi, chiamati nuovamente a raccolta dopo gli anni pandemici. Nuovamente preghiera, nuovamente invocazione rivolta al Signore affinché tolga da questa città l'oppressione di un virus subdolo che sta continuando a portare dolore e un'altra rivolta ai popoli dilaniati da guerre senza e senso e per ora senza fine.Giovinazzo si sta ritrovando come comunità cattolica attenta a tutto ciò che accade intorno e la solennità del Corpus Domini non poteva non essere occasione centrale nel calendario delle tante feste che condurranno poi alle celebrazioni agostane per Maria SS di Corsignano.