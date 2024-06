Giovinazzo celebra il Corpus Domini: il programma completo

Giovinazzo celebrerà quest'oggi, 1° giugno, eccezionalmente al sabato, la solennità deluna delle principali del calendario liturgico della Chiesa Cattolica. Rievoca la Messa nella Cena del Signore del Giovedì Santo, ma con una liturgia meno carica e questa solennità fu istituita ad Orvieto da papa Urbano IV, con la bolla Transiturus dell'11 agosto 1264. Celebra di fatto la divinità di Gesù e, in particolare, del Suo Corpo e per questo è centrale nel Cristianesimo.Questa sera, alle ore 19.30 ci sarà la celebrazione eucaristica sul sagrato della, in via Dogali e vi sarà la partecipazione di tutto il clero cittadino. Non saranno celebrate infatti messe nelle altre parrocchie.A seguire partirà la processione con l'esposizione del SS Sacramento. Il corteo processionale seguirà questo itinerario: via Dogali, via Rodogni, via Firenze, via Bisanzio Lupis, via Napoli, via Venezia, via Trieste, via De Deo, via Marconi, via De Gasperi, via Balilla, via Marziani, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, per poi raggiungere lada via Marina. Al termine ci sarà la solenne benedizione eucaristica sul sagrato.