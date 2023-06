Corpus Domini, l'itinerario della processione a Giovinazzo

Anche Giovinazzo celebrerà quest'oggi, 11 giugno, la solennità deluna delle più importanti del calendario liturgico della Chiesa Cattolica.Dopo la messa vespertina delle 18.30, a cui prenderanno parte tutto il clero locale e le confraternite cittadine, partirà la processione che itinerario prevede la partenza dalla centralissima via Marina, poi i passaggi in Cala Porto, piazza Porto, via Isonzo, via Gradisca, via Gorizia, piazza della Vittoria, piazza Cesare Battisti, via De Turcolis, via Crocifisso, via Molfetta, piazza Vittorio Emanuele II, piazza San Felice, via Santa Maria degli Angeli, via San Giuseppe, via Gelso, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, piazza Benedettine, via San Giacomo, via San Domenico Maggiore e rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta intorno alle 21.30.