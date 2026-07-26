Donazione sangue
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Emergenza estiva sangue: quattro appuntamenti in agosto con la Fratres Giovinazzo

Lo slogan è "Aperti per ferie. Il bisogno di sangue non va in vacanza!"

Giovinazzo - domenica 26 luglio 2026
Sono sempre un punto di riferimento di straordinaria importanza per l'intera comunità giovinazzese. I volontari della Fratres Giovinazzo non vanno in vacanza e ad agosto hanno previsto quattro date per la donazione del sangue, dopo l'ennesimo allarme lanciato nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie regionali.

Le date per la Giornata della Donazione sono le seguenti: sabato 1° agosto, domenica 9 agosto, sabato 22 agosto, domenica 30 agosto. La prenotazione è obbligatoria al numero 3453838452 (anche Whatsapp).
«Purtroppo, durante i mesi estivi si registra un forte calo delle donazioni - spiegano dalla Fratres Giovinazzo - a fronte di un fabbisogno che rimane altissimo per interventi chirurgici, terapie oncologiche e primo soccorso. Basta un'ora del tuo tempo prima di partire (o al rientro) per salvare fino a 3 vite».
Un invito che non può essere disatteso.
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