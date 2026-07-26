Emergenza estiva sangue: quattro appuntamenti in agosto con la Fratres Giovinazzo

Sono sempre un punto di riferimento di straordinaria importanza per l'intera comunità giovinazzese. I volontari della Fratres Giovinazzo non vanno in vacanza e ad agosto hanno previsto quattro date per la donazione del sangue, dopo l'ennesimo allarme lanciato nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie regionali.Le date per la Giornata della Donazione sono le seguenti: sabato 1° agosto, domenica 9 agosto, sabato 22 agosto, domenica 30 agosto. La prenotazione è obbligatoria al numero 3453838452 (anche Whatsapp).«Purtroppo, durante i mesi estivi si registra un forte calo delle donazioni - spiegano dalla Fratres Giovinazzo - a fronte di un fabbisogno che rimane altissimo per interventi chirurgici, terapie oncologiche e primo soccorso. Basta un'ora del tuo tempo prima di partire (o al rientro) per salvare fino a 3 vite».Un invito che non può essere disatteso.