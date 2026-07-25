Daniele Lasorsa a Bolina '26
Daniele Lasorsa a Bolina '26
Politica

Daniele Lasorsa nominato Responsabile del Dipartimento Lavoro Provinciale di Fratelli d’Italia

La conferma durante "Bolina '26" a Giovinazzo

Giovinazzo - sabato 25 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il giovinazzese Daniele Lasorsa, HR Manager con oltre 10 anni di esperienza nel mondo del lavoro e delle risorse umane, è stato nominato Responsabile del Dipartimento Lavoro Provinciale di Fratelli d'Italia.
Un incarico accolto con entusiasmo e senso di responsabilità, che rappresenta una nuova sfida e l'opportunità di mettere a disposizione del territorio le competenze maturate in oltre dieci anni di esperienza professionale, con particolare attenzione ai temi delle politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale.

«Ringrazio il Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato e l'Onorevole Michele Picaro - ha detto Lasorsa - per la fiducia che hanno riposto in me . Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e con la consapevolezza della responsabilità che comporta. Il lavoro rappresenta una delle principali sfide del nostro tempo: significa dignità, autonomia, crescita e possibilità di costruire il proprio futuro».

«Metterò a disposizione del territorio la mia esperienza professionale e le mie competenze con l'obiettivo di ascoltare le esigenze di lavoratori, imprese e giovani e contribuire a costruire un confronto concreto sulle opportunità di crescita e occupazione».
La nomina rafforza l'impegno del partito sui temi legati al mondo del lavoro e delle politiche occupazionali, con particolare attenzione ai giovani, alla formazione, all'inserimento professionale e al rapporto tra sistema educativo e tessuto produttivo.

«È un percorso che affronto con entusiasmo e spirito di servizio. Ringrazio ancora chi ha scelto di riporre in me questa fiducia. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare, con serietà e determinazione, per il nostro territorio», ha concluso Lasorsa.
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