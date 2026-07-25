Bolina '26 a Giovinazzo: l'elogio del senatore Filippo Melchiorre

«A Giovinazzo si è rinnovato, come ogni anno, l'appuntamento con: un'occasione di confronto autentico, di politica vissuta come ascolto e partecipazione, ma soprattutto di comunità».Lo ha scritto sui canali social il senatore di Fratelli d'Italia,reduce dai confronti dell'Hotel Riva del Sole che si sono occupati di temi centrali nel dibattito politico nazionale. Il partito, in Puglia, riparte proprio da Giovinazzo.«Ho avuto il piacere - ha scritto Melchiorre - di moderare il panel dedicato ai giovani. Abbiamo parlato di lavoro, opportunità, merito e futuro, ascoltando le idee e le aspettative di una generazione che non chiede scorciatoie, ma la possibilità di costruire il proprio domani con impegno, talento e responsabilità. Un grazie alper aver condiviso con noi questo importante momento di dialogo e riflessione».Infine una specificazione che fa parte dell'humus culturale della destra italiana post-missina: «C'è un motivo per cui questa festa si chiama Bolina. Ci sono venti che spingono e venti che mettono alla prova.È una metafora che parla ai giovani, ma anche alla politica: servono coraggio, visione e spirito di squadra per affrontare le sfide del nostro tempo e trasformarle in opportunità. È con questo spirito che continuiamo il nostro cammino, insieme».