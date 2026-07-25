Thiago Perez
Thiago Perez

Il Defender Giovinazzo C5 si rinforza tra i pali: ecco Thiago Perez

Il portiere italo brasiliano classe ’90 è il primo colpo di mercato: «Voglio ripagare tutta la fiducia del club e del tecnico Menini»

Giovinazzo - sabato 25 luglio 2026
Il Defender Giovinazzo C5 si rafforza tra i pali. Thiago Perez, italo brasiliano classe '90, tra gli estremi difensori più influenti della massima serie, è il primo colpo di mercato del club di Carlucci, in vista della storica partecipazione al campionato di serie A Kinto.

Nato a Sorocaba, nell'entroterra di São Paulo, è alto 186 centimetri e all'età di 36 anni, compiuti lo scorso 12 febbraio, ha lasciato l'Active Network dopo quattro stagioni di fila: dal 2022, infatti, è stato bandiera e baluardo della formazione viterbese che grazie alla sue prestazioni ha portato a casa molte vittorie. Ora l'avventura a Giovinazzo, «in un club che ha fame, voglia di crescere, di strutturarsi, di migliorarsi - le prime parole di Perez - e che ha ottenuto ciò che ha meritato: questo, però, deve essere solo un punto di partenza per continuare a crescere e per me questo aspetto è importante».

Nel curriculum del portiere sudamericano anche le esperienze con la Meta Catania (dal 2018 al 2020) e la Sandro Abate (dal 2020 al 2022). «Ho scelto il Defender per la fiducia mostrata dalla società, dai direttori Marzella e Lasorsa e dal responsabile tecnico Menini - ha detto ancora -. Credo molto nelle congiunture, tutto accade per una ragione: nel mio caso, un insieme di circostanze mi hanno fatto credere che dovevo vestire la maglia del Giovinazzo. E così è stato».

Il guardiano biancoverde «è un ragazzo che ha tanta voglia di continuare a farsi valere - ha proseguito Perez, presentandosi ai suoi nuovi tifosi -, che vuole difendere questi colori, portandoli sempre più in alto. E che lotterà e darà tutto, a prescindere dalle situazioni di difficoltà». Un profilo di assoluta affidabilità che, dopo la pluriennale esperienza con l'Active Network, potrebbe rappresentare un innesto importante in vista della nuova stagione.

«I miei obiettivi? Aiutare la squadra: con umiltà, grande lavoro e la giusta mentalità tutto si può fare, la serie A è molto livellata. Voglio ripagare - ha concluso Perez - tutta la fiducia che il club e l'allenatore hanno avuto in me, cercando di dare il massimo dentro e fuori il campo».
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