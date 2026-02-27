Buca stradale agro
Buca stradale agro
Attualità

La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»

Un allarme lanciato già lo scorso anno. Difficile il reperimento fondi, intanto l'Ente comunale prova a mapparle

Giovinazzo - venerdì 27 febbraio 2026
«I nostri mezzi pesanti, come i trattori, possono essere in parte causa di tutto questo. Ma il dissesto delle strade rurali a Giovinazzo è un fenomeno che esiste da almeno 15 anni, ma pochi sono stati gli interventi. Chiediamo attenzione a questo problema ed un aiuto concreto. Siamo consci non sia facile reperire fondi, ma almeno ascoltateci».

È questo l'allarme che arriva dagli agricoltori e dagli hobbisti giovinazzesi che ogni giorno percorrono strade comunali e vicinali. Un allarme che in realtà non è rimasto sempre inascoltato, con interventi comunali per lo più di rappezzamento e colmatura già avvenuti negli scorsi anni. La foto che vedete pubblicata ci arriva da un lettore che l'ha scattata non lontano dalla chiesetta rurale di San Basilio. Problemi si registrano verso il Casale di Corsignano e la chiesette del Padre Eterno, in località Pietre Rosse verso Santo Spirito, sulla via per San Pietro Pago ed in tanti altri luoghi di un agro piuttosto vasto.

I problemi da affrontare per gli amministratori - che ce l'hanno spiegato a più riprese - sono due: un territorio agricolo esteso, col rischio concretissimo di scontentare qualcuno, e la necessità di raschiare il fondo delle casse comunali per intervenire. E quando questi fondi ci sono, molto spesso viene giustamente privilegiata la viabilità urbana, rispetto a quella rurale.
Da Palazzo di Città ci hanno fatto sapere che inoltre, almeno al momento, non vi sono nuovi bandi regionali per intercettare fondi da destinare proprio alla viabilità rurale. Ci assicurano, però, che una mappatura dettagliata è in corso e che sia in città, sia su alcune arterie dell'agro nei prossimi mesi vi saranno interventi. Si rammenda, ma non si possono investire centinaia di migliaia di euro, perché i costi per poche decine di metri sono lievitati all'inverosimile negli ultimi anni.

Agricoltori ed hobbisti gridano però il loro dolore e chiedono aiuto. Un grido che va ascoltato senza esitazioni. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile per gli assessorati occuparsi di tutto, ma ciascuna richiesta dev'essere presa seriamente in considerazione.
  • buche stradali Giovinazzo
Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
27 febbraio 2026 Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
27 febbraio 2026 D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
Altri contenuti a tema
Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato La segnalazione di un lettore. A marzo intervento su via XX Settembre
Spuntano nuove buche in via Gioia Spuntano nuove buche in via Gioia Esercenti e residenti: «Rattoppare non risolve il problema, lo rimanda»
Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO Depalo: «Abbiamo bisogno di tempo»; Rucci: «Cerchiamo sempre di ascoltare i cittadini, ma non è semplice»
Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia La situazione dell'asfalto sulla trafficata arteria sempre peggiore
La buca di via Gioia sempre più profonda La buca di via Gioia sempre più profonda L'asfalto sconnesso continua a creare problemi a pedoni e studi professionali
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Il passaggio di auto proietterebbe anche pietre e fango sulle vetrine
Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Dopo i lavori di AQP asfalto non ripristinato
Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Quinta puntata della nostra mini-inchiesta sullo stato delle strade a Giovinazzo
Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
26 febbraio 2026 Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
Referendum costituzionale: il comitato del "SI " invita al confronto pubblico quello del "NO "
26 febbraio 2026 Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO"
Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
26 febbraio 2026 Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
26 febbraio 2026 Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
26 febbraio 2026 Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
Referendum giustizia, le ragioni del "SI " in un incontro a Giovinazzo
25 febbraio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo
Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli " - VIDEO
25 febbraio 2026 Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO
Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
25 febbraio 2026 Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.