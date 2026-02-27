La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»

«I nostri mezzi pesanti, come i trattori, possono essere in parte causa di tutto questo. Ma il dissesto delle strade rurali a Giovinazzo è un fenomeno che esiste da almeno 15 anni, ma pochi sono stati gli interventi.a questo problema ed un aiuto concreto. Siamo consci non sia facile reperire fondi, ma almeno ascoltateci».È questo l'allarme che arriva dagli agricoltori e dagli hobbisti giovinazzesi che ogni giorno percorrono strade comunali e vicinali. Un allarme che in realtà non è rimasto sempre inascoltato, con interventi comunali per lo più di rappezzamento e colmatura già avvenuti negli scorsi anni. La foto che vedete pubblicata ci arrivaProblemi si registrano verso il Casale di Corsignano e la chiesette del Padre Eterno, in località Pietre Rosse verso Santo Spirito, sulla via per San Pietro Pago ed in tanti altri luoghi di un agro piuttosto vasto.I problemi da affrontare per gli amministratori - che ce l'hanno spiegato a più riprese - sono due: un territorio agricolo esteso, col rischio concretissimo di scontentare qualcuno, e la necessità di raschiare il fondo delle casse comunali per intervenire. E quando questi fondi ci sono, molto spesso viene giustamente privilegiata la viabilità urbana, rispetto a quella rurale.Da Palazzo di Città ci hanno fatto sapere che inoltre, almeno al momento,. Ci assicurano, però, che una mappatura dettagliata è in corso e che sia in città, sia su alcune arterie dell'agro nei prossimi mesi vi saranno interventi. Si rammenda, ma non si possono investire centinaia di migliaia di euro, perché i costi per poche decine di metri sono lievitati all'inverosimile negli ultimi anni.Agricoltori ed hobbisti gridano però il loro dolore e chiedono aiuto. Un grido che va ascoltato senza esitazioni. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile per gli assessorati occuparsi di tutto, ma ciascuna richiesta dev'essere presa seriamente in considerazione.