Buca stradale via Gioia. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Buca stradale via Gioia. Foto Gianluca Battista

Spuntano nuove buche in via Gioia

Esercenti e residenti: «Rattoppare non risolve il problema, lo rimanda»

sabato 14 febbraio 2026
«Rattoppare non risolve il problema, lo rimanda». Ne sono convinti esercenti, residenti e professionisti che hanno studi in zona. Il riferimento è alle nuove buche che si sono aperte nel primo tratto di via Gioia, per intenderci quello tra via De Gasperi e via Sasso. Da qualche giorno c'è anche un nuovo cantiere, ma le buche non hanno a che fare con lo scavo.

Siamo sempre nella stessa zona, tra le intersezioni con via Chiurlia, via Torino e via Ugo Bassi: lentamente l'asfalto viene scavato dal continuo passaggio di mezzi, non solo automobili, e finisce per cedere. Alcune pietre poi, con le piogge, diventano proiettili veri e propri una volta che finiscono sotto gli pneumatici.

L'amministrazione comunale era intervenuta con rattoppi il 14 novembre scorso, operando in tutta la città ed in alcune zone rurali. Ma da Palazzo di Città ci hanno più volte spiegato che si tratta di interventi non sempre dipendenti da rattoppi comunali mal eseguiti, bensì seguenti a lavori si compagnie private di servizi. Quando ci sono soldi nelle casse, si interviene, ma il problema non sembrerebbe essere stato creato dall'ente. Cresce però l'esasperazione di chi vive il quartiere quotidianamente.
  • buche stradali Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
14 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
13 febbraio 2026 Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
Altri contenuti a tema
Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO Attualità Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO Depalo: «Abbiamo bisogno di tempo»; Rucci: «Cerchiamo sempre di ascoltare i cittadini, ma non è semplice»
Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia La situazione dell'asfalto sulla trafficata arteria sempre peggiore
La buca di via Gioia sempre più profonda La buca di via Gioia sempre più profonda L'asfalto sconnesso continua a creare problemi a pedoni e studi professionali
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Il passaggio di auto proietterebbe anche pietre e fango sulle vetrine
Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Attualità Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Dopo i lavori di AQP asfalto non ripristinato
Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Attualità Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Quinta puntata della nostra mini-inchiesta sullo stato delle strade a Giovinazzo
Coperta la buca all'incrocio tra via Rosa e via Celentano Attualità Coperta la buca all'incrocio tra via Rosa e via Celentano Dopo la nostra segnalazione, l'intervento. Non definitivo
Ennesima grande buca stradale aperta in via Carlo Rosa: la rabbia dei residenti Attualità Ennesima grande buca stradale aperta in via Carlo Rosa: la rabbia dei residenti Dopo i lavori dell'Acquedotto Pugliese in zona
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
13 febbraio 2026 A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali "
13 febbraio 2026 La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali"
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
13 febbraio 2026 Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
12 febbraio 2026 La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
12 febbraio 2026 Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley ", la serie Netflix con Luca Argentero
12 febbraio 2026 Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley", la serie Netflix con Luca Argentero
Carta d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend
12 febbraio 2026 Carta d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend
"Parole in tazza ", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo
12 febbraio 2026 "Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo
Più letti questa settimana
Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona mercoledì 4 febbraio Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.