Buca stradale via Gioia
Buca stradale via Gioia

Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia

La situazione dell'asfalto sulla trafficata arteria sempre peggiore

mercoledì 12 novembre 2025
Ne scriviamo da alcune settimane perché il problema si sta allargando a macchia d'olio e sono le conseguenze che ci preoccupano. Nella prima parte di via Agostino Gioia, nel segmento compreso tra via D'Azeglio e via Riccio/via Chiurlia è spuntata un'altra buca stradale dopo le abbondanti piogge di domenica scorsa, 9 novembre.

La prima è divenuta ormai profonda diversi centimetri e gli pneumatici delle auto che transitano sparano pietrisco sui marciapiedi; la seconda, quella apertasi da alcuni giorni e che vedete in foto, ha perso interi pezzi di asfalto. Alcuni si trovano sul ciglio della strada, altri sono stati proiettati dal passaggio di auto anche ad alcuni metri di distanza. Basta farci un sopralluogo e chiunque può constatarlo.

I lavori necessari per la rete idrica effettuati tra il 2021 ed il 2024 a Giovinazzo da Acquedotto Pugliese ha lasciato cicatrici sull'asfalto in diverse strade. E dopo quegli interventi, ci sono stati anche cantieri di alcune società appaltatarie di servizi (fibra ottica, telefonia ecc). Le toppe di via D'Azeglio, lo stato di altre traverse sono evidenti disagi per i residenti. La seconda parte di via Gioia fu riasfaltata ed ora è sostanzialmente perfetta.
Da Palazzo di Città ci fanno sapere che i tecnici conoscono la situazione, che le buche non sono frutto di errori dell'ente comunale, ma problematiche che ci si porta dietro dovuti a lavori di altri enti. Il Comune di Giovinazzo tenterà di mettere la proverbiale toppa nelle prossime settimane. Auspicabile che si faccia presto, prima che qualcuno si faccia male.
  • buche stradali Giovinazzo
  • via Gioia
