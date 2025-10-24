Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti

La segnalazione ci è arrivata direttamente da alcuni esercenti a da uno studio fisioterapico. Susi sono aperte voragini nell'asfalto profonde anche alcuni centimetri.I problemi maggiori - ci hanno fatto sapere - sorgono quando piove, poiché il passaggio continuo di auto proietta schizzi di fango e acqua, oltre al pietrisco sulle vetrate e sugli ingressi di abitazioni e studi. Un problema non da poco, che va risolto nel più breve tempo possibile dall'ente comunale. Frequenti su quell'arteria così centrale, soprattutto nel tratto tra via De Gasperi e via Sasso, le buche stradali stanno diventando un problema anche per gli pneumatici delle autovetture. Con la sosta sulla sinistra, ad esempio, quella in foto in home è inevitabile.Piccoli grandi problemi di una comunità che chiede attenzione. L'auspicio è che nelle casse comunali ci siano soldi per un intervento a breve termine. Altro e più lungo discorso andrebbe invece fatto per quelle aziende che effettuano lavori senza ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei cantieri. Avviene in ogni angolo della città.