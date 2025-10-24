Buca stradale via Gioia. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Buca stradale via Gioia. Foto Gianluca Battista

Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti

Il passaggio di auto proietterebbe anche pietre e fango sulle vetrine

venerdì 24 ottobre 2025
La segnalazione ci è arrivata direttamente da alcuni esercenti a da uno studio fisioterapico. Su via Agostino Gioia, quasi all'intersezione con via Riccio, si sono aperte voragini nell'asfalto profonde anche alcuni centimetri.

I problemi maggiori - ci hanno fatto sapere - sorgono quando piove, poiché il passaggio continuo di auto proietta schizzi di fango e acqua, oltre al pietrisco sulle vetrate e sugli ingressi di abitazioni e studi. Un problema non da poco, che va risolto nel più breve tempo possibile dall'ente comunale. Frequenti su quell'arteria così centrale, soprattutto nel tratto tra via De Gasperi e via Sasso, le buche stradali stanno diventando un problema anche per gli pneumatici delle autovetture. Con la sosta sulla sinistra, ad esempio, quella in foto in home è inevitabile.

Piccoli grandi problemi di una comunità che chiede attenzione. L'auspicio è che nelle casse comunali ci siano soldi per un intervento a breve termine. Altro e più lungo discorso andrebbe invece fatto per quelle aziende che effettuano lavori senza ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei cantieri. Avviene in ogni angolo della città.
Buche stradali Giovinazzo
Buche stradali Giovinazzo © Gianluca Battista
  • buche stradali Giovinazzo
