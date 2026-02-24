Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato
La segnalazione di un lettore. A marzo intervento su via XX Settembre
martedì 24 febbraio 2026iReport
È lì ormai da alcuni mesi e si va allargando sempre più. C'è un'altra buca stradale da monitorare a Giovinazzo ed è quella nei pressi dell'uscita dal parcheggio di via Fossato, la nuova area destinata ai residenti del centro storico. Una buca profonda, segnalataci da un lettore e che siamo andati a fotografare domenica scorsa, 22 febbraio.
Da Palazzo di Città ci informano intanto che il monitoraggio e la mappatura delle buche nell'asfalto in ogni angolo della città è pressoché continua. Mancano i fondi, questo ormai è risaputo, poiché per interventi manutentivi bisognerebbe attingere esclusivamente dalle casse comunali. Con ogni evidenza tutto ciò può essere fatto solo con tempistiche e calendarizzazione che tengano conto non della singola buca, inserendo le colmature in un intervento più capillare come accaduto in novembre.
La buona notizia invece arriva da via XX Settembre e traverse, dove un nuovo manto sarà posato nelle prime settimane di marzo.
