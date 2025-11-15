Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO

7 foto Buche stradali ricoperte

Non solo le buche di via Agostino Gioia, ma anche quelle in via Bari ed in altre arterie stradali giovinazzesi sononella giornata di venerdì 15 novembre dagli operai comunali. Un intervento più volte sollecitato da queste pagine e che ha momentaneamente risolto parecchi problemi a pedoni, automobilisti ed attività commerciali.Va precisato, a scanso di equivoci, che in molti casi l'asfalto sconnesso era frutto di lavori di altri enti o di aziende private operanti nel settore della telefonia, che non hanno mai ripristinato lo stato dei luoghi.«Vorrei precisare - ci ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici,- che per le casse comunali c'è sempre bisogno di cumulare interventi in modo da non sprecare materiale e danaro pubblico. Ci vuole tempo e programmazione per intervenire, ma ogni volta che è possibile farlo, lo facciamo».«Ieri mattina - ha sottolineato l'assessore alla Protezione Civile e Polizia Locale- ho trascorso alcune ore insieme agli operai della ditta che si occupa del ripristino degli asfalti, per seguire da vicino gli interventi. Potrebbero sembrare piccoli interventi, ma sono proprio queste azioni quotidiana a rendere la nostra città più sicura, vivibile ed accogliente. Penso che essere amministratore significhi ascoltare i cittadini ed agire con concretezza, con la volontà di migliorare ogni giorno la qualità della vita di tutti. Ovviamente - ha rimarcato Rucci - non è possibile sistemare tutto e subito, poiché gli interventi dipendono dalle risorse economiche a disposizione e bisogna fare i conti con le ristrettezze di bilancio. Proprio per questo - ha concluso - ringrazio gli uffici ed il collega Depalo per l'attenzione posta intervenendo dove c'è più bisogno, ottimizzando ogni euro disponibile».