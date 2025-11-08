La buca di via Gioia sempre più profonda

Era il 24 ottobre scorso quando segnalammo, dalle nostre pagine, la presenza di una grossa buca a centro strada inQuella buca stradale, risultato dei rattoppi dopo i lavori di Acquedotto Pugliese, continua a creare problemi a pedoni ed utenti di uno studio professionale in zona.Il pietrisco schizza col passaggio degli pneumatici di mezzi e se piove l'effetto "fionda" diventa pericolosissimo, lo abbiamo riscontrato andando sul luogo a più riprese. Non è un problema creato dal Comune, ne siamo consapevoli, ma è necessario mettere mano alle casse comunali per rammendare quel segmento di arteria malandata almeno prima che arrivi l'inverno. Poi ci si potrà sempre rivalere tra enti. Intanto la buca è sempre più profonda.La situazione diè simile a quella di altre vie cittadine, dal rione San Giuseppe sino all'Immacolata. I cittadini chiedono tutela, le casse comunali piangono, ma alcuni interventi dovranno necessariamente essere messi in atto.