Buca stradale via Gioia. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Buca stradale via Gioia. Foto Gianluca Battista

La buca di via Gioia sempre più profonda

L'asfalto sconnesso continua a creare problemi a pedoni e studi professionali

sabato 8 novembre 2025
Era il 24 ottobre scorso quando segnalammo, dalle nostre pagine, la presenza di una grossa buca a centro strada in via Agostino Gioia, poco prima dell'incrocio con via Riccio. Quella buca stradale, risultato dei rattoppi dopo i lavori di Acquedotto Pugliese, continua a creare problemi a pedoni ed utenti di uno studio professionale in zona.

Il pietrisco schizza col passaggio degli pneumatici di mezzi e se piove l'effetto "fionda" diventa pericolosissimo, lo abbiamo riscontrato andando sul luogo a più riprese. Non è un problema creato dal Comune, ne siamo consapevoli, ma è necessario mettere mano alle casse comunali per rammendare quel segmento di arteria malandata almeno prima che arrivi l'inverno. Poi ci si potrà sempre rivalere tra enti. Intanto la buca è sempre più profonda.

La situazione di via Agostino Gioia è simile a quella di altre vie cittadine, dal rione San Giuseppe sino all'Immacolata. I cittadini chiedono tutela, le casse comunali piangono, ma alcuni interventi dovranno necessariamente essere messi in atto.
  • buche stradali Giovinazzo
Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo
8 novembre 2025 Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre
8 novembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre
Altri contenuti a tema
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti Il passaggio di auto proietterebbe anche pietre e fango sulle vetrine
Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Attualità Strade dissestate nel quartiere Sant'Agostino: residenti esasperati Dopo i lavori di AQP asfalto non ripristinato
Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Attualità Altra buca killer all'incrocio tra via De Gasperi e via Bitonto Quinta puntata della nostra mini-inchiesta sullo stato delle strade a Giovinazzo
Coperta la buca all'incrocio tra via Rosa e via Celentano Attualità Coperta la buca all'incrocio tra via Rosa e via Celentano Dopo la nostra segnalazione, l'intervento. Non definitivo
Ennesima grande buca stradale aperta in via Carlo Rosa: la rabbia dei residenti Attualità Ennesima grande buca stradale aperta in via Carlo Rosa: la rabbia dei residenti Dopo i lavori dell'Acquedotto Pugliese in zona
Buche e rattoppi stradali tra via Toselli e via Firenze. Residenti indispettiti Attualità Buche e rattoppi stradali tra via Toselli e via Firenze. Residenti indispettiti Continua la nostra mini-inchiesta sui problemi nelle varie arterie cittadine dopo i cantieri
Buche in tutta la città. I lavori AQP nuocciono gravemente all'asfalto Attualità Buche in tutta la città. I lavori AQP nuocciono gravemente all'asfalto Tante le lamentele degli automobilisti per le voragini sulle strade
Buche stradali, il PD denuncia lo stato di abbandono Politica Buche stradali, il PD denuncia lo stato di abbandono Dalla pagina ufficiale Facebook una serie di foto e l'attacco all'Amministrazione comunale
Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
7 novembre 2025 Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
La Superluna del Castoro a Giovinazzo diventa poesia negli scatti di Giuseppe Palmiotto
7 novembre 2025 La Superluna del Castoro a Giovinazzo diventa poesia negli scatti di Giuseppe Palmiotto
Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
7 novembre 2025 Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
Primo marchio di Denominazione Comunale alla Cooperativa Olivicultori Giovinazzo
6 novembre 2025 Primo marchio di Denominazione Comunale alla Cooperativa Olivicultori Giovinazzo
2
Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO
6 novembre 2025 Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO
Chi è Gloria: percorso e competenze
6 novembre 2025 Chi è Gloria: percorso e competenze
Buona la prima per “Sapulia”: il gusto del futuro nasce in Puglia
6 novembre 2025 Buona la prima per “Sapulia”: il gusto del futuro nasce in Puglia
Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
6 novembre 2025 Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.