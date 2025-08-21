La deriva del Tornado di nuovo in piazzale Aeronautica Militare

È tornata al suo posto, dopo alcune settimane di assenza forzata, lada cui si ejectò l'attuale generalefacendo planare il velivolo in mare e salvando vite a Taranto.La deriva è riapparsa innella mattinata di mercoledì 20 agosto, dopo un attento restauro curato direttamente dall'Arma Azzurra che l'aveva donata alla comunità giovinazzese, ricordando quel gesto eroico.L'impianto illuminotecnico - fanno sapere da Palazzo di Città - sarà ripristinato nelle prossime giornate, in modo da rendere meglio visibile anche a sera il monumento che di fatto dà il nome ad uno dei salotti buoni della città.