Deriva Tornado
Deriva Tornado
Attualità

La deriva del Tornado di nuovo in piazzale Aeronautica Militare

Terminato il restauro a cura dell'Arma Azzurra

Giovinazzo - giovedì 21 agosto 2025
È tornata al suo posto, dopo alcune settimane di assenza forzata, la deriva del Tornado da cui si ejectò l'attuale generale Francesco Vestito facendo planare il velivolo in mare e salvando vite a Taranto.

La deriva è riapparsa in piazzale Aeronautica Militare nella mattinata di mercoledì 20 agosto, dopo un attento restauro curato direttamente dall'Arma Azzurra che l'aveva donata alla comunità giovinazzese, ricordando quel gesto eroico.
L'impianto illuminotecnico - fanno sapere da Palazzo di Città - sarà ripristinato nelle prossime giornate, in modo da rendere meglio visibile anche a sera il monumento che di fatto dà il nome ad uno dei salotti buoni della città.
  • piazzale Aeronautica Militare
  • deriva Tornado
Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale
21 agosto 2025 Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale
Nuovo incarico per Campanella: comanderà la Polizia Locale di Caltanissetta
21 agosto 2025 Nuovo incarico per Campanella: comanderà la Polizia Locale di Caltanissetta
Altri contenuti a tema
Tutti gli eventi del 25 agosto a Giovinazzo Vita di città Tutti gli eventi del 25 agosto a Giovinazzo Questa sera il concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese
In piazzale Aeronautica Militare la prima nazionale per il film "Senza Paura" Cinema In piazzale Aeronautica Militare la prima nazionale per il film "Senza Paura" Proiezione a Levante per l'opera del registra pugliese Luciano Toriello
L'Italia batte l'Austria ed è festa anche a Giovinazzo Calcio L'Italia batte l'Austria ed è festa anche a Giovinazzo Composto l'entusiasmo a Levante, dove è stato allestito un maxischermo
Italia-Austria: maxischermo in piazzale Aeronautica Militare Calcio Italia-Austria: maxischermo in piazzale Aeronautica Militare La decisione del Comune a poco più di 24 ore dal match di Wembley
Stasera a Giovinazzo la tappa del Festival "Del racconto, il film" Eventi e cultura Stasera a Giovinazzo la tappa del Festival "Del racconto, il film" L'appuntamento è fissato per le 19.00 in piazzale Aeronautica Militare
Deriva Tornado, l'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo replica all'Osservatorio per la Legalità Deriva Tornado, l'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo replica all'Osservatorio per la Legalità In una nota si sottolinea il significato di quel monumento posto a Levante
Una stele commemorativa per i caduti dell'aria in piazzale Aeronatica Militare Una stele commemorativa per i caduti dell'aria in piazzale Aeronatica Militare Domani sera la cerimonia di installazione e benedizione
“Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore”, la solidarietà diventa musica      Eventi e cultura “Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore”, la solidarietà diventa musica      Sabato 5 settembre alle 20,30 in piazzale Aeronautica Militare con Marco Armani, Davide De Marinis, Gianni Donzelli degli Audio2 e Mudra
Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro
20 agosto 2025 Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro
Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
20 agosto 2025 Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
20 agosto 2025 Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
20 agosto 2025 Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A
20 agosto 2025 Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A
Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
19 agosto 2025 Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
19 agosto 2025 Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese "
19 agosto 2025 Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese"
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.