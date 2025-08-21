Attualità
La deriva del Tornado di nuovo in piazzale Aeronautica Militare
Terminato il restauro a cura dell'Arma Azzurra
Giovinazzo - giovedì 21 agosto 2025
È tornata al suo posto, dopo alcune settimane di assenza forzata, la deriva del Tornado da cui si ejectò l'attuale generale Francesco Vestito facendo planare il velivolo in mare e salvando vite a Taranto.
La deriva è riapparsa in piazzale Aeronautica Militare nella mattinata di mercoledì 20 agosto, dopo un attento restauro curato direttamente dall'Arma Azzurra che l'aveva donata alla comunità giovinazzese, ricordando quel gesto eroico.
L'impianto illuminotecnico - fanno sapere da Palazzo di Città - sarà ripristinato nelle prossime giornate, in modo da rendere meglio visibile anche a sera il monumento che di fatto dà il nome ad uno dei salotti buoni della città.
