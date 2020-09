Una stele commemorativa per i caduti dell'aria in piazzale Aeronatica Militare

Una stele commemorativa in pietra, sulla quale è raffigurata la, sarà benedetta domani, domenica 6 settembre, alle ore 20,30, nel, per rendere omaggio ai caduti dei cieli.La realizzazione e il completamento del sito, creato nel 2017 e collocato nel piazzale Aeronautica sul lungomare di Levante, sono stati realizzati grazie all'attenzione dell'amministrazione comunale e della sezione di GiovinazzoIn quel luogo fu installata inizialmente la deriva del Tornado e una targa creata in pietra a voler rendere omaggio sia ad un atto di coraggio dell'allora giovane pilota, il giovinazzese Francesco Vestito, ora Generale di Divisione Aerea, sia ai caduti di ogni tempo.L'eccellenza giovinazzesesi trovò in una situazione complessa sul caccia che stava pilotando che, causa avaria, stava precipitando sul centro abitato di Taranto. L'allora pilota Vestito eseguì una manovra tecnica, oltre che di coraggio, per far ammarare l'aereo e salvare così tante vite umane. Il suo gesto di grande coraggio e determinazione è stato di grande valore sia professionale che umano e riconosciuto dalla comunità giovinazzese, oltre che dall'Arma Azzurra.Il Presidente della sezione cittadina dell'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo,ha evidenziato il significato dell'omaggio di domenica sera: «La cerimonia sarà un momento in cui l'installazione della stele realizzata in pietra onorerà tutti i caduti dell'Arma Aeronautica attraverso la meravigliosa preghiera dell'aviatore - ci ha detto - scolpita nell'animo di chi ama quella divisa. Noi siamo custodi rispettosi della storia e delle tradizioni e, come tutte le Forze Armate, salvaguardiamo il territorio, lo difendiamo con impegno costante, sempre a servizio della comunità», la sua conclusione.