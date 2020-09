“Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore”, la solidarietà diventa musica     

Tutto è partito durante il lockdown dello scorso inverno quando la città di Giovinazzo ha deciso di partecipare alla raccolta fondi per acquistare unda donare al reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia, in provincia di Latina. Una catena di solidarietà alla quale hanno partecipato anche tanti artisti. Oggi quella straordinaria macchina umana si trasforma in musica per dire grazie a chi ha creduto in quel progetto. E' nata così la serata dal titolo "" che si terrà sabato 5 settembre, alle ore 20.30, sul piazzale dell'Aeronautica Militare, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo.L'evento, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, vedrà esibirsi sul palcoscenico. La serata, presentata dai giornalisti, vedrà la partecipazione dii, conduttrice di Stay Star Music blog and more.«La serata di sabato è la dimostrazione sincera di come anche una pandemia difficile come quella scatenata dal Covid possa aprirci a rapporti nuovi e belli - commenta in una nota il sindaco-. Tutto nasce da un gesto bellissimo che abbiamo fatto come cittadini di Giovinazzo, e non come Amministrazione, che ci ha permesso di entrare in un contesto altrettanto bello e di incontrare persone nuove, anche artisti, che hanno voglia di tornare a Giovinazzo semplicemente per dire grazie e soprattutto per dimostrare che nonostante le difficoltà si può sempre sperare che le cose migliorino. Tutto parte da un gesto d'amore nei confronti dei bambini e sabato sera si capirà tutto molto meglio. Questa è la mia città, una città con il cuore».