Domani sera, 26 giugno, la nazionale italiana di calcio sfiderà l'Austria negli ottavi di finale dei Campionati europei di calcio. Il fischio d'inizio nel mitico stadio londinese di Wembley è fissato per le ore 21.00.Per consentire a tutti di trascorrere una serata in ogni caso e comunque vada di festa, ilha deciso di installare unL'accesso all'area non ha limitazioni, ma sono ben salde le regole di distanziamento individuale tra persone non congiunte o non appartenenti al medesimo nucleo familiare.Una decisione in linea con la buona evoluzione epidemiologica in tutta la Puglia, che sta consentendo riaperture e l'avvio di una serie di iniziative all'aperto.«Si tratta - ha quindi specificato il sindacodi un'apertura di credito da parte nostra verso la gente di Giovinazzo. Crediamo e speriamo che tutti rispettino le regole e che rendano bella questa che è comunque una festa. Tutti - ha concluso - conoscono ormai le norme anti-contagio e quindi ci aspettiamo che le rispettino, rispettando gli altri. Godiamoci questa gara sperando davvero di poter esultare a fine serata».