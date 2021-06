L'Italia batte l'Austria ed è festa anche a Giovinazzo

Sembrava stregata questa partita, ma poi al 95' ed al 105'hanno gonfiato due volte la rete nel mitico stadio di Wembley, in una Londra per una sera tintasi d'azzurro.E così l'Italia ha battutonegli ottavi di finale di Euro 2020, accedendo ai quarti di finale della competizione. A nulla è valso il gol di Sasha Kalajdzic al minuto 114. In tutta la penisola, dopo tanta sofferenza, intorno alle 23.30, è partita la festa.Festa sobria a Levante, in, dove il Comune di Giovinazzo aveva allestito un maxischermo. In tanti sono arrivati a sera, sperando nel successo dell'undici di Roberto Mancini che è giunto ai supplementari.In altre zone della città qualche carosello, gente che si è riversata in strada, ma rispetto ad altri comuni non ci sono stati troppe situazioni pericolose visto il periodo emergenziale affatto conclusosi. L'esperimento di Levante, invece, sembra essere stato superato, grazie anche al senso di responsabilità di molte famiglie che hanno deciso di vedere la partita insieme ai propri concittadini.L'Italia di Roberto Mancini ora attenderà la vincente del big-match tra Belgio e Portogallo e scoprirà chi sarà la sua avversaria. Fino ad allora ci saranno ancora sorrisi, quasi ad esorcizzare le paure ed i dolori di questo anno e quasi quattro mesi ed a chiamare altre "notti magiche".Potenza del calcio, del Dio Eupalla di breriana memoria, che infiamma gli animi ed unisce il nostro Paese molto più di quanto sappia fare una politica rissosa e divisiva oltremodo.