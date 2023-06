In piazza Aeronautica Militare la prima nazionale per il film "Senza Paura"

In attesa di comunicare il programma completo delle iniziative che animeranno l'estate giovinazzese 2023, parte il primo appuntamento del ricco cartellone estivo con un evento unico: l'anteprima nazionale dell'atteso documentariodel regista puglieseLa prima attesissima proiezione italiana è in programma per le ore 20,30 dinegli spazi del Piazzale dell'Aeronautica Militare di Giovinazzo.Dopo il grande successo ed il pieno di applausi alla 63ª edizione del Zlín Film Fest in Repubblica Ceca lo scorso 3 giugno, manifestazione cinematografica dedicata ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza tra le più prestigiose ed autorevoli d'Europa, il documentariosi prepara alla prima nazionale a Giovinazzo.Il film vede come protagonista Pierfrancesco Rizzello, giovanissimo campione mondiale di kitesurf, è stato girato nell'arco di ben dieci anni tra Brasile, Francia, Spagna, Marocco e Italia, prodotto dalla società "MAD - Memorie Audiovisive della Daunia" di cui Toriello è fondatore ed impreziosito dalla colonna sonora originale del compositore Carmine Padula.L'evento - ad ingresso gratuito ed organizzato in collaborazione con ilsulle cui coste sono state tra l'altro- si prospetta come una grande festa di cinema, sport e amicizia e vedrà la presenza del regista del documentario insieme a tutti i suoi protagonisti.«Siamo onorati ed emozionati di ospitare un evento di tale portata che apre il ricco calendario di iniziative culturali in programma per quest'estate 2023 - annuncia il sindaco, Michele Sollecito con l'assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli - Torna il cinema a Giovinazzo! La nostra città accoglie una prima nazionale importante: un'opera pugliese per ragazzi, che parla di prospettive paure ansie e aspettative alle nuove generazioni attraverso il racconto di un giovane campione mondiale di kitesurf. Avere il regista e i protagonisti del film è per la città un importante riconoscimento, che sapremo ricambiare con una grande partecipazione. Dopo le prime notizie su alcuni degli eventi in programma per quest'estate giovinazzese 2023, siamo pronti adesso con questa prima nazionale per rilanciare a breve l'intero cartellone».