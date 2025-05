Più sport, più scuola.È stata replicata anche quest'anno nell'IC "Bosco-Buonarroti" di Giovinazzo, guidato dalla dirigente Maria Paola Scorza, laTutti gli alunni dei tre ordini di scuola hanno vissuto venerdì 30 maggio, in, ai piedi della storica scalinata della "San Giovanni Bosco", un momento di festa, in cui lo sport e il divertimento hanno fatto da filo conduttore.Si concludono così, anche quest'anno scolastico, i progetti nazionaliper la primaria edestinato invece agli alunni ed alle alunne della secondaria di primo grado, iniziative a cui l'istituto aderisce già da diversi anni.Promossa da "Sport e Salute" e dal MIM, in collaborazione con il Ministro per lo sport e i giovani, la Giornata dello Sport è realizzata con la partecipazione die del Comitato Italiano Paralimpico per le proposte relative all'inclusione.«Il valore formativo dello sport - ci hanno spiegato le referenti per i tre ordini di scuola e le organizzatrici dell'evento,- è ormai universalmente riconosciuto e ha un ruolo determinante sia nell'infanzia sia nell'adolescenza. Sapientemente guidati dalla dirigente, dagli insegnanti e da figure specializzate, bambini e ragazzi hanno animato gli spazi interni ed esterni alla scuola nonché la Villa Comunale misurandosi con discipline quali la pallavolo ed il minibasket, ma anche attraverso percorsi ad ostacoli e con difficoltà crescenti. Un modo per socializzare e fare gruppo attraverso una sana attività fisica».A garanzia della buona riuscita della manifestazione non è mancata la forte collaborazione scuola-famiglia, pilastro fondamentale di un positivo percorso educativo. Genitori e nonni infatti, con la loro inequivocabile presenza e ricca fantasia, hanno partecipato con l'allestimento di coloratissimi punti ristoro e l'organizzazione di una sana merenda, a base di frutta e spremute d'arancia.Insomma, una giornata spensierata, in cui grandi e piccini sono tornati a casa con la gioia nel cuore.Ancora una volta dunque lo sport si rivela un'eccellente palestra di vita attraverso l'istituzione scolastica che, nonostante le quotidiane difficoltà, continua a muovere il mondo ed essere base fondamentale nella nostra nazione per la formazione delle future generazioni.