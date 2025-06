“In viaggio con Marco Polo” nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Bosco Buonarroti”

La Scuola dell'Infanzia è un ambiente di apprendimento strutturato nel quale si costruiscono e cominciano a definirsi i primi saperi e le prime conoscenze per i bambini in età compresa tra i tre e i cinque anni. È un segmento scolastico che riveste una rilevante importanza nella crescita e nella formazione dell'identità, dell'autonomia e delle competenze dei bambini più piccoli.L'anno scolastico 2024/2025, giunto quasi al termine, ha avuto all'interno dei tre plessi dellaannessi all' Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" di Giovinazzo, una precisa unità d'intenti messa in campo. La progettazione didattica annuale stilata dalle docenti ha indirizzato l'attenzione allo stesso contenuto tematico ossia la scoperta delle esperienze di vita del grande navigatore, esploratore e scrittore veneziano qual è stato Marco Polo, divenuto ambasciatore in Cina grazie alla collaborazione e amicizia con l'imperatore Kublai Khan. Le scoperte e le avventure da lui effettuate, unitamente al suo viaggio in Cina, e non solo, sono state affrontate nel rispetto delle età dei piccoli, come sempre adattando il racconto per rendere loro più efficace la comprensione.Lo spettacolo "In viaggio con Marco Polo: Il Viaggio delle Meraviglie" a cura della Scuola dell'Infanzia "San Tommaso"La conclusione del percorso operativo e didattico annuale per il plesso scolastico "San Tommaso" ha visto tutti i bambini impegnati a scuola prima in incontri, pari a prime semplici lezioni di recitazione teatrale, a cura di Alessandra e Emanuela Sciancalepore di Arterie Teatro-Scuola di Arti Sceniche; i piccoli hanno poi memorizzato i canti e provato a recitare la prima costruzione delle scene dello spettacolo che è andato in scena, con grande successo, martedì 10 giugno nella sala Teatro Auditorium " Don Tonino Bello" annesso alla Parrocchia Immacolata. Alla presenza delle famiglie di tutti gli alunni tra applausi, commozione e tanta emozione si è svolto lo spettacolo " In viaggio con Marco Polo : Il viaggio delle Meraviglie " dove la recitazione, le semplici movenze corporee, il canto e il tanto divertente " gioco di finzione: giochiamo a far finta di… " hanno divertito e impegnato a tutto tondo gli alunni che frequentano la suddetta scuola unitamente alle loro insegnanti.La spontaneità e la naturalezza dei bambini hanno avuto la meglio, offrendo a tutti uno spettacolo davvero gradevole. La bellezza della musica dal vivo è stata a cura del noto pianista e compositore, Vito Della Valle, autentica eccellenza artistico-musicale di Giovinazzo che si è reso disponibile nel suonare due noti brani " rivisitati e riadattati " nei loro testi dalle maestre per inserirli nello spettacolo.Alle mani di Giancarlo Carta è stato affidato l'ambito audio, amplificazione e luci; attenzione e cura particolare a tutte le necessità dei bambini nelle mani delle collaboratrici scolastiche Rosaria Donatiello e Giovanna Camporeale. La partecipazione attiva e, perché no, frizzante, dei piccoli alunni ha reso tutto speciale e divertente perché la Scuola dell' Infanzia non è l'asilo, ma è un luogo deputato alla formazione di bambini e bambine, futuri cittadini del domani. Per loro il gioco, come tutte le attività didattiche proposte, sono finalizzate alla conquista degli apprendimenti e a un maggiore sviluppo dell'autonomia. Esperienze impegnative come questa, di cui vi abbiamo raccontato ne sono concreta dimostrazione.L'Uscita Didattica per la conclusione dell'anno scolastico nei plessi "Via Dante" e "Rodari"Nelle altre due Scuole dell'Infanzia, i bambini sono stati impegnati in un'uscita didattica d'ambiente presso l' "Oasi San Felice ", luogo divenuto scenario per la messa in scena della rappresentazione teatrale dedicata al grande navigatore veneziano Marco Polo, grazie all' attrice Emanuela Sciancalepore di Arterie Teatro-Scuola di Arti Sceniche, che ha incantato i bambini con la narrazione recitata della storia di Marco Polo e delle sue entusiasmanti scoperte, vissute in tanti anni in viaggio nel mondo.