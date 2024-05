Proroga emissioni sonore, PVA: «Scelta molto rischiosa»

Di seguito la nota integrale disulla proroga alle emissioni sonore notturne maturata in Consiglio comunale lo scorso 14 maggio.«Nel Consiglio comunale di martedì sera l'amministrazione Sollecito, su espressa richiesta del Sindaco, ha deciso di modificare il regolamento comunale di pubblica sicurezza consentendo ai locali di mettere musica sino alle 2 di notte nelle giornate di venerdì e sabato, nel periodoEvidentemente la fallimentare esperienza dello scorso anno non ha insegnato nulla!Eppure quanto accaduto lo scorso anno ha certificato l'impossibilità di eseguire i controlli,Anche quando i tecnici incaricati dal comune hanno rilevato con l'ausilio di fonometri la violazione dei limiti di emissione sonora, non è stata elevata alcuna sanzione per l'impossibilità di risalire alla fonte del disturbo sonoro in ragione della vicinanza di molti locali! Una situazione paradossale: "tutti colpevoli, nessuno colpevole"!Per questo ci chiediamo: con un comando dei vigili che ha difficoltà a garantire un presenziamento notturno, chi farà i controlli? Chi difenderàNoi riteniamo che si possa ragionare su deroghe a orari solo se si ha l'assoluta certezza di essere in grado di effettuare i controlli. Di qui la nostra decisione di astenerci sulle modifiche al regolamento proposte dal Sindaco.La buona movida è quella che rispetta le regole.La buona amministrazione è quella capace di far rispettare le regole».PrimaVera Alternativa