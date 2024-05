Aggredisce il comandante della Polizia Locale: ai domiciliari un 49enne

Aggredisce il comandante dellache lo aveva invitato ad indossare il casco protettivo: è la scena del "caldo" pomeriggio vissuto oggi, a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, dove undel posto, già noto, ha aggredito il commissario superiore del corpo,, ed è finito agli arresti domiciliari.Una scena, avvenuta oggi alle ore 16.40, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza e denunciata, in un post social, dal sindacoDa una prima ricostruzione, il comandante, durante un servizio di controllo svolto con i suoi agenti, ha invitato l'uomo, in sella ad un ciclomotore, a indossare il casco. Di tutta risposta, però, questo, dopo essersi fermato, avrebbe inveito contro gli operatori, apostrofandoli, insultandoli ed inscenando persino un'aggressione. Falsa.E nonostante l'invito del comandante a moderare l'atteggiamento, il 49enne avrebbe continuato ad ingiuriare gli agenti. Tanto che, prima di entrare nella pattuglia, gli sono stati chiesti i documenti. L'uomo, ad un tratto, ha sferrato un pugno al volto di Bovino, facendo sgorgare il sangue a fiotti, non senza minacciare ritorsioni in caso di conseguenze per quanto appena avvenuto. Conseguenze che sono state però inevitabili e sono coincise, da parte della, col suo arresto.Il comandante , trasportato al pronto soccorso dell'ospedale, ne avrà per, mentre il 49enne è stato confinato ai domiciliari per rifiuto a fornire le proprie generalità, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. «Condanniamo con forza questi atti di violenza», ha scritto Sollecito.