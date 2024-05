Rubano un'auto e la trainano: intercettata dai Carabinieri, finisce sul guard rail

Nottata movimentata, quella di oggi, fra Giovinazzo e Molfetta, dove una, trainata da un suv e tallonata dai, dopo avere imboccato il ponte di Cola Olidda per scappare sulla strada statale 16 bis, ha terminato la sua corsa contro il guard rail: l'auto - s'è poi appurato - era stata rubata poco prima.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 02.00, quando i militari dell'della, durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e a reprimere i reati contro il patrimonio, hanno intercettato sul ponte di Cola Olidda, poco prima dell'ingresso sulla strada statale 16 bis, in direzione Foggia, unatrainata da un suv. E così, ritenendola oggetto di un precedente furto, senza alcuna esitazione, hanno deciso di seguirla.I militari, a sirene spiegate, si sono quindi posti all'inseguimento dei due mezzi, i quali, per tutta risposta e pur di sottrarsi al controllo, hanno imboccato la rampa d'accesso alla strada statale 16 bis. Tutto inutile. Sono stati ugualmente raggiunti e al termine, nelle fasi concitate dell'inseguimento, che si è protratto per alcuni metri, hanno abbandonato in corsa l'auto che stavano rubando: i ladri, infatti, hanno aspettato che il complice uscisse fuori dall'auto e, infine, sganciato il traino.E se il suv con i banditi è riuscito a fuggire, laha terminato la propria corsa sul guard rail, riportando ingenti danni. E per fortuna nelle vicinanze non c'era nessuno: l'auto recuperata è risultato provento di furto, asportata poco prima a Molfetta e poi restituito al proprietario. Dei ladri, però, nessuna traccia.