Festa patronale Giovinazzo, il programma sarà svelato il 22 maggio

Conferenza stampa di presentazione in Sala San Felice

Powered by

Lo avevano promesso al termine della scorsa edizione ed hanno rispettato la promessa. Gli uomini e le donne delguidati dal presidente Francesco Cassano, sveleranno in grande anticipo il programma 2024 dei festeggiamenti in onore diche culmineranno con la festa esterna di domenica 18 agosto.La conferenza stampa di presentazione è stata fissata per le ore 20.00 di, all'interno della Sala San Felice. Liturgia, fede, tradizione, ma anche alcuni elementi di innovazione nelle ricetta del gruppo di lavoro che sin dai mesi invernali ha iniziato a pensare all'edizione 2024 della festa agostana. E sarà una settimana di Ferragosto che si preannuncia intensissima.