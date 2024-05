Ottimi riscontri per il mercatino dell'artigianato lungo Passeggiata Messere

7 foto Mercatini artigianato

Il mercatino dell'artigianato e della creatività ideato e proposto dall'associazione Grazie Eventi, con il patrocinio della città di Giovinazzo, ha avuto un ottimo risultato sia per le presenze relative ai visitatori sia per l'attenzione posta dagli acquirenti. I componenti dell' associazione hanno ricevuto i complimenti dagli artisti e artiste che hanno portato in mostra le loro creazioni.Gli espositori si sono dimostrati soddisfatti della location che ha interessato piazzale Leichardt e l'annesso tratto di lungomare. La scelta dei manufatti proposti è stata molto apprezzata perché si è trattato di una serie di oggetti ben fatti che hanno posto risalto l'arte del "saper fare" con ottima manualità e creatività messa in campo. Il mercatino tra le altre cose ha proposto: oggetti realizzati con tessuto e all'uncinetto, bijoux, manufatti in ceramica, in tessuto, all'uncinetto, collane con pietre dure semi preziose, lavori molto originali in legno come lampade e cornici per foto.In vendita anche utensili per la casa: presine e copri forno con immagini e sfondi di Giovinazzo e del centro storico. Il mercatino è stato un punto di aggregazione oltre che un momento piacevole di condivisione di spazi del territorio da ammirare. L'iniziativa è piaciuta e la scelta di proporla la domenica pomeriggio è stata azzeccata, ci hanno detto i portavoce dell'associazione Grazie Eventi, perché ha permesso a tutti di visitare ogni singolo stand, di ammirarne la peculiarità e di fare una bella passeggiata ammirando lo scenario paesaggistico della nostra bellissima città.