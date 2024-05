Auto esce fuori strada e finisce contro un albero: 26enne in prognosi riservata

È ancora ricoverata in ospedale, nel reparto di Rianimazione deli, larimasta coinvolta in un sinistro stradale avvenuto lungo l'arteria fra Giovinazzo e Terlizzi. Un'uscita fuori strada, lo schianto contro un albero, il trasporto in ospedale:I fatti risalgono a giovedì scorso, anche se i dettagli sono emersi nelle ultime ore: l'incidente, classificato come autonomo, è avvenuto alle ore 23.00 sulla strada provinciale 107. L'auto guidata da una ragazza, una, proveniente da Terlizzi, era diretta verso la città costiera, quando all'improvviso, per cause in fase d'accertamento, ne ha perso il controllo, uscendo fuori strada nei pressi di Torre Forlazzo e, poi, finendo contro il tronco di un ulivo ai margini della carreggiata.Immediati i soccorsi allertati dagli altri automobilisti di passaggio i quali, davanti alla scena, hanno temuto il peggio. Sul posto, con i, sono intervenuti gli operatori del. Ad avere la peggio la passeggera, che ha riportato lesioni più gravi, tanto da essere poi accompagnata d'urgenza in ospedale, al, nel reparto di. E qui si trova, da giovedì sera, intenuta in costante osservazione dai medici.Lesioni meno gravi, invece, per la conducente dell'auto, residente a Giovinazzo e già dimessa. Non è dato ancora sapere che cosa abbia determinato la brusca sbandata da parte della ragazza al volante: saranno le successive ricostruzioni a stabilirlo. I rilievi, intanto, sono stati eseguiti dai militari della