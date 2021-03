Lotta alla sclerosi multipla: l'AISM in piazza a Giovinazzo

L'emergenza sanitaria in corso non può e non deve allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da lotte fondamentali come quella alla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa contro cui non c'è ancora una cura.L'scende dunque in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, dalle ore 10.00 di quest'oggi, 7 marzo, con la vendita delleiniziativa i cui proventi andranno a sostenere anche le donne affette da questa terribile malattia e la ricerca, unico fondamentale strumento di lotta.Gli splendidi volontari giovinazzesi, nel rispetto pieno delle regole sanitarie in vigore, saranno in piazza a testimoniare ancora una volta il loro impegno concreto a favore di persone colpite nel fisico e nel cuore.Chi invece vorrà ricevere il kit direttamente a casa potrà farne richiesta tramite la sezione AISM di pertinenza. Inoltre, si potrà aderire ugualmente alla campagna, se non si vuole uscire di casa,Tramite questo gesto di generosità, saranno finanziati i servizi di assistenza su tutto il territorio italiano a beneficio di chi è affetto da sclerosi multipla.Uniti si può vincere. La pandemia non cancella altre problematiche, ma la grande generosità degli italiani e dei giovinazzesi può fare ancora una volta la differenza.