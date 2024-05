Auto e moto si schiantano sulla litoranea: motociclista sbalzato dalla sella

Sarebbe stato l'urto contro un'auto a sbalzare di sella il centauro. È stato condotto in ospedale, a Bari, il motociclista che, ieri alle ore 20.20, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto sulla litoranea che collega Giovinazzo a Molfetta. La moto si è infatti scontrata con una vettura all'altezza della località Terza Cala.Qui, infatti, a poco più di 100 metri dal parcheggio di Torre Gavetone, unaproveniente da Giovinazzo e unache, invece, proveniva da Molfetta si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire e che saranno verificate in seguito e con una dinamica in fase di ricostruzione. Ad avere la peggio il centauro alla guida del mezzo a due ruote che indossava regolarmente il casco: sbalzato di sella dopo l'impatto, è caduto rovinosamente sul manto stradale.Soccorso immediatamente dai passanti, è stato raggiunto dagli operatori sanitari delintervenuti sul posto con un'ambulanza. È poi partita la corsa presso il pronto soccorso deldove il ferito è stato affidato al personale medico della struttura barese. Le sue condizioni sono piuttosto critiche, ma non versa in pericolo di vita. Fortunatamente senza conseguenze, invece, il conducente della vettura, rimasta danneggiata all'altezza della portiera lato passeggero.I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti della, i quali hanno provveduto a gestire la viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso, in attesa della completa messa in sicurezza della litoranea, interessata, in queste settimane, dalla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le città.