Nuove alberature in piazza Vittorio Emanuele II

Sono in corso le operazioni di sostituzione delle alberature in piazza Vittorio Emanuele II. Operai al lavoro sin dalla mattinata di martedì 14 maggio per eliminare le piante di Prunus ed Oleandri ormai malate, ammalorate o storte. Saranno sostituite da alberi di, un genere di piante della famiglia delle Bignoniaceae, comprendente 49 specie, originarie delle regioni tropicali e subtropicali del Sud America, Centro America, Sud Africa e dei Caraibi, facilmente adattabili ad un clima umido e caldo come quello dei nostri mesi primaverili ed estivi.La loro inflorescenza darà un aspetto suggestivo all'intero perimetro della piazza.«Si tratta - ci hanno spiegato il sindaco Michele Sollecito e l'assessore Gaetano Depalo - di una decisione necessaria poiché molte piante erano o ammalate o storte, ma soprattutto rilasciavano resina pericolosissima anche per l'incolumità stessa dei passanti». Questo intervento va a completare l'altro espianto con sostituzione negli alvaretti di via Durazzo, via Crocifisso e piazza Garibaldi.