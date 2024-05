AFP Giovinazzo, stasera il matchball salvezza

Ultima gara casalinga per l'che questa sera, alle ore 20.00, scenderà in pista per la quinta giornata dei. Al PalaPansini arriva l'e gli ultras hanno disseminato striscioni per la città affinché tutti i giovinazzesi accorrano sugli spalti per far sentire il proprio supporto.La squadra allenata da Pino Marzella, che partiva sfavorita in quanto penultima al termine della regular season, si trova ora in posizione di vantaggio. Due settimane fa, infatti, si è aggiudicata la sfida diretta contro l'Hockey Breganze con una prestazione convincente che ha ridato entusiasmo al pubblico biancoverde. Nel 4-2 ai danni dei vicentini, trascinatore è stato Colamaria, autore di una doppietta, ma sono andati a segno anche Mura e Mezzina.Avversario di questa sera sarà l'HRC Monza, a cui sono bastate le prime due vittorie per mettere in ghiaccio la salvezza. All'andata a Biassono a dominare, con un netto 7-1 in cui fu protagonista Bielsa Bohemi con 4 reti, furono i brianzoli che potettero così festeggiare l'obiettivo raggiunto. Questa sera, invece, la squadra allenata dal grande ex Tommaso Colamaria dovrà solo preoccuparsi di onorare la maglia e far divertire per l'ultima volta i suoi tifosi.Sabato scorso ha dovuto accontentarsi di un pareggio: a 68" dalla sirena, Posito ha fissato il risultato sul 4-4 consentendo all'Hockey Breganze di strappare almeno un punto che ha avuto l'effetto di vivacizzare la corsa salvezza. I veneti hanno così ridotto ad una lunghezza il divario dal Giovinazzo e questa sera dovranno attendere il risultato del PalaPansini per conoscere il loro destino.e la gara di sabato prossimo contro il Breganze sarebbe inutile. Con un pareggio o una sconfitta rimanderebbe il discorso di una settimana e resterebbe artefice del proprio destino ma in terra nemica.Meglio chiudere i conti questa sera.