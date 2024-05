In piazza Vittorio Emanuele II ci sono 53 nuovi alberi di jacaranda

Sono terminati in piazza Vittorio Emanuele II i lavori di piantumazione di 53 nuovi alberi di jacaranda lì dove prima c'erano oleandri ormai malandati. Altri 19 esemplari, sempre di jacaranda, sono stanno piantati in piazza Porto. Le aiuole della piazza storica di Giovinazzo saranno abbellite con piante di rose selvatiche.«L'intervento in queste due piazze cittadine rientra nel più grande progetto di verde urbano che mira a piantumare nuove essenze in città o a riempire formelle vuote del passo o, in alcuni casi, addirittura a creare nuovi spazi verdi proprio perché crediamo nell'azione protettiva e rigenerante del verde pubblico sia per la qualità dell'aria che per il miglioramento del nostro decoro urbano - spiega il sindaco Michele Sollecito - Infine, dettaglio non trascurabile, tutte queste nuove piante avranno anche una gradevolissima valenza estetica che andrà ad abbellire sempre di più la nostra già bella città. Il prossimo intervento sarà fatto in autunno e riguarderà i nostri due lungomari».