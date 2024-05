"Tutti al palazzetto", gli Ultras AFP caricano l'ambiente per la sfida al Monza

Cresce l'attesa a Giovinazzo per la sfida tra AFP e Roller Monza, match valido per la penultima giornata della pool playout del campionato di serie A1 di hockey su pista.Vincere per i biancoverdi significherebbe salvezza raggiunta in anticipo, senza passare da una sfida sportivamente drammatica in quel di Breganze. Per questo gli Ultras AFP hanno affisso in città striscioni che invitano i giovinazzesi ad andare al PalaPansini:, è il messaggio eloquente che arriva dalla parte più calda della tifoseria, per la verità assottigliatasi col passare degli anni.Gli ultras ci credono ed ora serve l'apporto di tutti.