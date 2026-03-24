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Attualità

Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione

È rivolta ai privati affinchè rispettino gli obblighi di legge in materia di igiene pubblica

Giovinazzo - martedì 24 marzo 2026
In previsione dell'arrivo della bella stagione, l'Amministrazione Comunale richiama l'attenzione di tutti i cittadini sull'importanza di rispettare gli obblighi previsti dall'ordinanza vigente, fondamentali per garantire igiene, sicurezza e decoro urbano.

Con l'aumento delle temperature, infatti, aree private non curate, presenza di vegetazione incolta, ristagni d'acqua e accumuli di rifiuti diventano condizioni ideali per la proliferazione di insetti infestanti, tra cui le blatte, oltre a favorire situazioni di degrado e potenziali rischi per la salute pubblica.

Per questo motivo è necessario che ciascun proprietario, affittuario o detentore di spazi privati provveda con regolarità alla manutenzione delle proprie aree, assicurando lo sfalcio dell'erba, la pulizia di cortili e terreni, la rimozione di materiali abbandonati, la potatura di siepi e rami sporgenti e il corretto deflusso delle acque, evitando ristagni.

L'Amministrazione Comunale garantirà, come di consueto, la propria parte attraverso interventi programmati sul territorio; tuttavia, il contributo dei cittadini resta fondamentale e determinante. Solo attraverso un impegno condiviso è possibile prevenire situazioni di degrado, contrastare la diffusione di infestazioni e mantenere un ambiente sano e vivibile per tutti.

Si invita pertanto la cittadinanza ad attivarsi con senso di responsabilità e senza ritardi. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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