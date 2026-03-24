Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione

ciascun proprietario, affittuario o detentore di spazi privati provveda con regolarità alla manutenzione delle proprie aree,

In previsione dell'arrivo della bella stagione, l'Amministrazione Comunale richiama l'attenzione di tutti i cittadini sull'importanza di rispettare gli obblighi previsti dall'ordinanza vigente, fondamentali per garantire igiene, sicurezza e decoro urbano.Con l'aumento delle temperature, infatti, aree private non curate, presenza di vegetazione incolta, ristagni d'acqua e accumuli di rifiuti diventano condizioni ideali per la proliferazione diPer questo motivo è necessario cheassicurando lo sfalcio dell'erba, la pulizia di cortili e terreni, la rimozione di materiali abbandonati, la potatura di siepi e rami sporgenti e il corretto deflusso delle acque, evitando ristagni.L'Amministrazione Comunale garantirà, come di consueto,attraverso interventi programmati sul territorio; tuttavia, il contributo dei cittadini resta fondamentale e determinante. Solo attraverso un impegno condiviso è possibile prevenire situazioni di degrado, contrastare la diffusione di infestazioni e mantenere un ambiente sano e vivibile per tutti.Si invita pertanto la cittadinanza ad attivarsi con senso di responsabilità e senza ritardi. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.