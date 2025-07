Disinfestazioni, pulizia, sicurezza e caldo: gli interventi del Comune di Giovinazzo

14 foto Interventi comunali estate 2025

«In questi ultimi giorni abbiamo affrontato diverse criticità legate alla stagione estiva con una serie di interventi mirati:Sanificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche; pulizie ad alta pressione; nuovi cestini portarifiuti con raccolta differenziata, cicli di disinfestazione».Così in un post social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ha quindi riassunto quanto segue:Durante una riunione con i tecnici AQP abbiamo ribadito l'urgenza della sanificazione della rete fognaria, che verrà effettuata a breve.Intanto, per segnalazioni di blatte o problematiche connesse alla rete fognaria, il numero verde da contattare è: 800 735 735. L'intervento sarà puntuale e tempestivo.Abbiamo convocato una riunione con tutte le forze dell'ordine per contrastare situazioni di mancato rispetto delle regole, in particolare i tuffi vietati a Cala Porto, che rappresentano un serio rischio per l'incolumità.Segnalate comportamenti pericolosi a:Polizia Locale: 080 394 2014Emergenze: 112È attivo anche un servizio notturno di vigilanza privata, dalle 22:00 alle 6:00.Dal primo weekend di luglio fino al 31 agosto è attiva una seconda ambulanza operativa ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00.A supporto, continua anche il servizio sanitario per gli eventi estivi, a cura del SerMolfetta.I defibrillatori H24 sul territorio sono tutti operativi.Stiamo per convocare la seconda seduta del Tavolo per la movida e la sicurezza urbana per fare il punto della situazione, con controlli documentali e rilievi fonometrici sempre in corso.Stamattina abbiamo ripreso la distribuzione gratuita di acqua al mercato del venerdì.Grazie a tutti per la collaborazione. Continuiamo a prenderci cura della nostra città.Buon fine settimana!»